Belgische vuurwerkwinkel: verbod op vervoer vuurwerk is een drama

‘De verkoop is eerder al door het vuurwerkverbod in Nederland gigantisch ingezakt”, zegt Jorn Kuijpers, mede-eigenaar van Salon Roger Fireworks met vestigingen in Maaseik en Maasmechelen. In België moet vuurwerk vooraf besteld worden om vervolgens op afspraak te worden afgehaald, in verband met de coronamaatregelen. ‘De bestellingen lopen terug”, zegt Kuijpers.

‘Normaal hebben we hier veel meer toeloop. De omzet van vuurwerk moet in december verdiend worden. Daar moeten we een jaar mee rondkomen. De Nederlanders vormen een groot aandeel van onze klanten.’