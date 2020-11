Vestia heeft weer financiële steun nodig van corporaties

Woningcorporatie Vestia heeft andermaal financiële steun nodig van andere corporaties. Dat bevestigt de corporatie na berichtgeving in het Financieele Dagblad. Vestia gaat in de nasleep van de derivatenaffaire nog altijd gebukt onder een miljardenschuld en hoge rentelasten. Er is daarom extra geld nodig om Vestia gezond te maken.