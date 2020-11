Netflix gaat op zoek naar nieuwe generatie scenarioschrijvers

Netflix gaat in Nederland op zoek naar een nieuwe generatie scenarioschrijvers die vernieuwende en inclusieve verhalen kunnen vertellen voor een groot publiek. De zogenoemde New Voices Script Contest wordt georganiseerd samen met Scriptbank, een platform dat film- en televisiemakers helpt.

Mogelijke kandidaten kunnen zich vanaf dinsdagochtend melden via de website netflixnewvoices.nl. Na een zorgvuldig selectieproces worden maximaal vijftien scriptschrijvers uitgekozen. Zij ontvangen een werkbeurs om in de eerste maanden van 2021 een script voor een speelfilm te ontwikkelen. De vijf beste scripts krijgen een prijs; uiteindelijk worden twee van deze scripts in overweging genomen om tot Netflix Original-film ontwikkeld te worden.

Het is de eerste keer dat Netflix op deze manier op zoek gaat naar filmscripts. Met de New Voices Script Contest wil Netflix heel bewust "nieuwe stemmen zoeken die nieuwe verhalen willen vertellen", stelt Janey van Ierland, acquisitiemanager Benelux. "Niet zomaar verhalen, maar authentieke, grensverleggende, maatschappijkritische verhalen die de potentie hebben om een groot publiek aan te spreken."