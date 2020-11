Duitse deelstaten eens over versoepeling rond feestdagen

Dat staat in een voorstel dat de deelstaten woensdag bespreken met bondskanselier Angela Merkel, aldus Duitse media. In het wekelijkse overleg doet normaal gesproken de regering de voorstellen. In dit geval is het initiatief bij de deelstaten gelegd.

Duitsland ging begin november voor een maand gedeeltelijk op slot op om verspreiding van het coronavirus in te dammen. De horeca moest dicht en er mogen maximaal tien personen uit twee huishoudens bij elkaar op bezoek. Scholen en winkels daarentegen konden openblijven. Inmiddels beginnen de restricties vruchten af te werpen, maar er is nog zeker geen sprake van een ommekeer.

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde dinsdagochtend dat het longvirus in de laatste 24 uur bij 13.554 personen is vastgesteld. Dat was een kleine toename in de groei na enkele dagen van daling.