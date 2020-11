Parkpop verruilt na 40 jaar Zuiderpark voor Malieveld

Festival Parkpop verruilt na 40 jaar het Zuiderpark voor het centraal gelegen Malieveld. De 40e editie van het Haagse festival is volgend jaar op zondag 13 juni te bezoeken op de nieuwe locatie, mits de coronamaatregelen niet in de weg staan. Dat melden organisatoren Mojo en Ducos Promotions.

"We zijn erg enthousiast om met Parkpop de volgende stap te zetten. We gaan de komende jaren Parkpop nog steviger op de kaart zetten in het Nederlandse festivallandschap. Het doel blijft om Parkpop voor een breed publiek toegankelijk te maken. Tegelijk kijken we met een gericht oog naar het jongere publiek om zo ook in de toekomst één van de grootste en relevantste popfestivals van Nederland te blijven. Een historische locatie als het Malieveld geeft ons de kans om Parkpop nog grootser neer te zetten en daarmee ook een nog landelijker publiek aan te spreken zonder het Haagse gevoel te verliezen", aldus festivaldirecteur Guus Dutrieux.

Volgens de organisatoren is de afgelopen jaren gebleken dat de beperkte infrastructuur rond het Zuiderpark verdere ontwikkeling van het festival in de weg staat. Het park ligt decentraal en is daardoor minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De keuze viel op het Malieveld omdat het geschikt is voor grootschalige evenementen met een landelijke bekendheid en centrale ligging.

Het gratis muziekfestival Parkpop staat bekend om de gemoedelijke sfeer voor families, maar ook om de grote namen die er de afgelopen jaren hebben opgetreden. Onder anderen De Jeugd van Tegenwoordig, Ilse DeLange, Ronnie Flex, Typhoon en Kensington stonden er.