‘Frankrijk en Nederland verschillen niet veel in AF-KLM-steun’

Er is niet wezenlijk veel verschil tussen de steun die de Franse staat en de Nederlandse staat geven aan luchtvaartconcern Air France-KLM. Dat zegt KLM-baas Pieter Elbers in een interview met Bloomberg TV. Hij rept van welkome hulp en sluit niet uit dat extra steun op termijn noodzakelijk is. Elbers wilde geen antwoord geven op de vraag wanneer de extra steun dan nodig is.