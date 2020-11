AEX opent met stevige winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met een stevige winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het groen. Beleggers hopen dat het einde van de coronacrisis in zicht is door de positieve ontwikkelingen met de vaccins. Op het Damrak stond telecomconcern KPN in de schijnwerpers na een update van de strategie.