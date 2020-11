‘Minder vooroordelen rond werkloosheid door coronacrisis’

De vooroordelen rondom werkloosheid zijn door de coronacrisis afgenomen. Dat meldt netwerksite LinkedIn op basis van onderzoek onder ruim duizend Nederlanders die hun baan voor of na de uitbraak van het coronavirus verloren. Bijna twee op de drie respondenten gaven aan dat het een ontslag minder schandelijk is wanneer dat het gevolg is van de coronacrisis.