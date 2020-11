Aantal nieuwe besmettingen Duitsland neemt weer toe

Het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen met het coronavirus neemt in Duitsland na enkele dagen van afname weer toe. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde dinsdagochtend dat het longvirus in de laatste 24 uur bij 13.554 personen is vastgesteld.

Zaterdag meldde het RKI nog 22.964 nieuwe gevallen in het voorafgaande etmaal. Zondag waren dat er 15.741 en maandag nog maar 10.864. In totaal is het coronavirus sinds de uitbraak van de epidemie in Duitsland vastgesteld bij 942.687 personen.

Van hen zijn er uiteindelijk 14.361 overleden aan de gevolgen van Covid-19. In de laatste 24 uur waren er 249 corona-gerelateerde sterfgevallen in Duitsland.