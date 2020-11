Blok: Verkiezingen Venezuela zullen niet vrij en eerlijk zijn

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft maandag op Aruba met minister-president Evelyn Wever-Croes gesproken over de ontwikkelingen in Venezuela. Blok is op Aruba in verband met het Koninkrijksoverleg Buitenlandse Zaken dat dinsdag met premiers van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten plaatsvindt. Daarbij zal onder meer gesproken worden over een visumregeling van Venezolanen voor Aruba. Blok sprak zich ook uit over de komende parlementsverkiezingen in Venezuela die in december worden gehouden. ‘We weten nu al dat die niet vrij en eerlijk zullen zijn”, aldus de minister.