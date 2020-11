Biden maakt eerste namen ministers bekend

Biden beloofde eerder een regering te vormen die de diversiteit van zijn land weerspiegelt. Hij heeft al een minister van Financiën gekozen, zei hij vorige week. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat Biden van plan is zijn oude adviseur Antony Blinken te benoemen als minister van Buitenlandse Zaken. Biden’s stafchef Ron Klain weigerde te specificeren welke functies het eerst worden vervuld.

Biden wordt op 20 januari beëdigd. Huidig president Donald Trump heeft Bidens overwinning overigens nog altijd niet erkend. Het kamp-Trump heeft in verschillende staten tientallen rechtszaken aangespannen, maar Trump is tot dusver in vrijwel alle gevallen in het ongelijk gesteld.