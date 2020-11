Macron komt in toespraak met versoepeling in fasen

De Franse president Macron spreekt dinsdagavond opnieuw de bevolking toe over de bestrijding van het coronavirus. Het land is kennelijk over de piek van de tweede golf heen en Macron komt naar verwachting met een geleidelijke vermindering van de draconische beperkingen die de overheid de Fransen heeft opgelegd. Macron wil de mensen een perspectief bieden en de onzekerheid over de maatregelen wegnemen.