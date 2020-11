Machtsoverdracht aan regering-Biden kan officieel beginnen

De machtsoverdracht in de Verenigde Staten aan de nieuwe regering van de verkozen president Joe Biden kan officieel beginnen. Dat schrijft Emily Murphy, het hoofd van van de General Services Administration (GSA), in een brief, aldus nieuwszender CNN. Die federale overheidsdienst weigerde tot zojuist nog Bidens verkiezingszege te erkennen, waardoor de Democraat nog geen toegang had tot federale overheidsmiddelen.