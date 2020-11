Asscher: ik richtte me te veel op ‘toeslagenmedicijn’

Lodewijk Asscher richtte zich als minister in het vorige kabinet te veel op de overgang naar een nieuw kinderopvangstelsel. Dat leek ‘het beste en snelste’ medicijn tegen de problemen met de toeslagen. Daardoor bleven ‘schrijnende gevallen’ te veel op de plank liggen.

Ook een oud-topambtenaar van Sociale Zaken gaf vorige week al toe dat het departement te veel gefocust was op een nieuwe manier om de kinderopvang voor werkende ouders betaalbaar te maken. Daardoor bleven mensen achter die door het huidige systeem in de knel kwamen en werd ‘dit onderdeel te veel beschouwd als een aan fraude gerelateerd, klein aspect van de toeslagen”, zegt Asscher over de gedupeerde ouders.

Verder kwam naar voren dat er slecht gecommuniceerd werd tussen zijn ministerie en de Belastingdienst. Vorige week bleek al dat ambtenaren van de Belastingdienst vooral naar de regelmaker Sociale Zaken wezen, terwijl dat ministerie de schuld juist bij de uitvoerder legde, oftewel de fiscus.

Dat gebeurde ook binnen het kabinet, blijkt nu. ‘Bij de kinderopvang richtte ik me heel erg op de kwaliteit, permanente screening van werknemers. En ik heb heel lang gedacht dat de fraude en handhaving elders lag”, zei Asscher. Bij de Belastingdienst werd lang juist naar Sociale Zaken gekeken. Daar werden immers de toeslagenregels gemaakt die vaak hard uitpakten voor ouders.