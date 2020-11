Baudet maakte in korte tijd furore binnen de politiek

Thierry Baudet zit nog geen vier jaar in de Tweede Kamer voor zijn zelf opgerichte partij Forum voor Democratie, die in 2015 begon als politieke denktank. Een periode die op z’n minst als onstuimig omschreven kan worden. Nu vijf jaar later kondigde de 37-jarige Baudet aan geen lijsttrekker meer te zijn bij de komende verkiezingen in maart, nadat er ophef is ontstaan over antisemitische en homofobe uitlatingen door leden van de jongerenbeweging van Forum.

Baudet maakte naam in de Nederlandse politiek als een van de initiatiefnemers van het Oekraïne-referendum over een associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Hij was tegen dat verdrag en vond dat het Nederlandse volk zich daarover moest uitspreken. Het niet-bindende referendum werd uiteindelijk een overwinning voor het neekamp van Baudet.

Vanwege het negeren van de referendumuitslag door het kabinet kondigde de liberaal-conservatieve Baudet in september 2016 aan dat hij met FVD zou gaan meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daarop behaalde de partij twee zetels, waardoor naast Baudet ook advocaat Theo Hiddema de Kamer in ging.

Opzienbarende speech

Sindsdien is Forum hard gegroeid. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 werd de partij zelfs de grootste. Baudet baarde opzien met zijn overwinningsspeech, waarin hij onder meer zei dat de samenleving al jaren ‘ondermijnd’ wordt door politici, wetenschappers, kunstenaars en journalisten.

Binnen Forum brak daarna een periode aan van interne conflicten. Medeoprichter Henk Otten, die namens FVD in de Eerste Kamer zat, werd na een felle strijd tussen hem en Baudet in juli 2019 uit de partij gezet.

Volgens Baudet kon de partij niet verder met Otten omdat die met de kas zou hebben gerommeld. Otten zei dat er sprake was van een afrekening, omdat hij niet op één lijn zat met de partijleider. Uiteindelijk sloot ook een aantal andere FVD-senatoren zich bij Otten aan en vertrok.

De rust leek daarna weer enigszins teruggekeerd bij Forum. Totdat in de afgelopen dagen berichten in de media verschenen over antisemitische en homofobe uitlatingen in appgroepen van JFVD, de jongerenbeweging van de partij. In het voorjaar was dat ook al gebeurd.

Prominente FVD’ers riepen op tot een grote schoonmaak binnen de JFVD en drongen aan op het vertrek van JFVD-voorzitter Freek Jansen, een vertrouweling van Baudet. Maandag kondigde de partijleider aan zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen. Baudet zal geen lijsttrekker meer zijn, maar blijft wel partijvoorzitter.