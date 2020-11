Restauratie van Picture Gallery in Buckingham Palace van start

In Londen is begonnen met de restauratie van de Picture Gallery, de beroemdste kunstgalerie van Buckingham Palace. Daar hangen ook veel oude meesters, gemaakt door Nederlandse schilders. Het is ook een plek waar koningin Elizabeth graag gasten ontvangt.

De restauratie moet in 2027 klaar zijn en kost zo’n 415 miljoen euro. In de Picture Gallery wordt onder meer de elektrische bedrading vervangen en het grootste deel van het gebouw wordt helemaal vernieuwd. Ook het dak wordt opgeknapt, waardoor werken van onder anderen Rembrandt, Vermeer en Canaletto tijdelijk worden weggehaald. Dat is voor het eerst in 45 jaar.

De Picture Gallery werd in 1820 in het leven geroepen door koning George IV. In oktober 2019 brachten koning Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima nog een bezoek aan de kunstcollectie in Londen.