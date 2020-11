Woordvoerder: Baudet blijft aan als partijvoorzitter FVD

De terugtrekking van Baudet is "in goed overleg met de achterban" genomen, laat hij weten. Volgens hem heeft het partijbestuur de hele dag overlegd over de perikelen met mensen uit alle geledingen van de partij, van senatoren, Tweede Kamerleden, statenleden en Europarlementariërs. "Het doel was om in goede harmonie verder te kunnen", zegt hij.

Maandagavond gaat het overleg nog verder, op het partijkantoor in Amsterdam. Aanleiding zijn antisemitische en homofobe uitlatingen die leden van de jongerenorganisatie hebben gedaan in appgroepen. In het voorjaar was dat ook al gebeurd.

Of Baudet zelf het besluit heeft genomen of dat onder druk van de kopstukken van de partij heeft gedaan, kan de woordvoerder niet zeggen. Het is hem ook nog niet duidelijk of Freek Jansen, de voorzitter van de jongerenclub van FVD, op de kandidatenlijst blijft staan. Hij heeft plek zeven. Ook weet hij niet of er nog andere wijzigingen worden doorgevoerd en wie er lijsttrekker zal worden bij de landelijke verkiezingen in maart.

Naar verluidt stelden politieke kopstukken een ultimatum aan Baudet om Jansen van de lijst te schrappen en de jongerenorganisatie te ontbinden. Jansen is een vertrouweling van Baudet.