EU-president Michel nodigt Biden uit voor EU-top in 2021

EU-president Charles Michel heeft aankomend Amerikaans president Joe Biden uitgenodigd om volgend jaar de EU-leiders te ontmoeten in Brussel. Dan kunnen ze het ‘wederopbouwen’ van de sterke banden tussen de VS en Europa bespreken, aldus Michel.

Michel had maandag een telefoongesprek met Biden, voor het eerst sinds diens verkiezingsoverwinning. Daarin bedankte hij hem ook voor zijn ‘heldere steun’ voor het scheidingsakkoord dat de EU vorig jaar sloot met het Verenigd Koninkrijk, maar waar de Britse regering de afgelopen maanden aan morrelde. Scheidend Amerikaanse president Donald Trump is warm voorstander van de brexit, maar met Biden lijkt er een andere koers te komen.

Michel verwelkomde verder ‘de sterke toewijding van de president-elect aan Amerika’s bondgenoten en zijn steun voor de Europese samenwerking”. De voorzitter van de Europese raad van regeringsleiders en staatshoofden stelde Biden voor ‘een krachtig transatlantisch bondgenootschap te herbouwen, gebaseerd op gemeenschappelijke belangen en gedeelde waarden”.

Biden belde maandag ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, die spreekt van ‘een nieuw begin voor het mondiale partnerschap van de EU en de VS”. Zij hoopt evenzeer samen met de VS ‘de wereldagenda te kunnen vormgeven op basis van samenwerking, multilateralisme, solidariteit en gedeelde waarden”. Dat kan als een sterke EU en een sterke VS samenwerken, meent ze.

Onder Trump, die weinig op had met de Europese samenwerking, bekoelde de verstandhouding tussen de VS en de meeste Europese landen danig. In veel Europese hoofdsteden klonk een zucht van verlichting toen duidelijk werd dat hij in januari normaal gesproken plaatsmaakt voor Biden. De laatste dagen maken Europese leiders Biden steeds openlijker het hof.

‘Nu is het moment om onze krachten te bundelen”, zei Michel na het telefoontje. ‘In een wereld in beweging zal ons partnerschap belangrijker zijn dan ooit om onze burgers te beschermen, onze economieën te herstarten, de opwarming van de aarde te stoppen en een veiligere wereld te scheppen.’ Over veel van deze kwesties denken de meeste EU-leiders anders dan Trump.