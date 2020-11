Corendon: Sunweb wilde onder deal uit om lagere prijs

De twee vakantieaanbieders en beoogde huwelijkspartners stonden maandag tegenover elkaar in de rechtszaal, omdat Sunweb zich twee weken geleden tegen de zin van Corendon terugtrok uit de geplande overname. Die deal ter waarde van 146 miljoen euro werd in juni vorig jaar beklonken, maar nu zeggen Sunweb en diens eigenaar Triton dat Corendon niet op tijd had voldaan aan voor de overname cruciale voorwaarden.

Volgens advocaten van Corendon was er tot de uitbraak van de coronapandemie ‘geen vuiltje aan de lucht’ voor Sunscreen, het overnamevehikel dat Sunweb en private-equityinvesteerder Triton voor de deal hadden opgericht. Corendon kreeg zelfs complimenten voor de sterke resultaten. Toen de voor de reisbranche verwoestende crisis zijn intrede had gedaan, zou de stemming snel zijn omgeslagen. Sunscreen strooide ‘zand in de machine’ om de koopovereenkomst te ontbinden. Zo zou Sunscreen met allerlei informatieverzoeken hebben gezocht naar bewijs dat Corendon niet aan de voorwaarden voor de overname had voldaan om er zo de stekker uit te kunnen trekken.

Geen garantie

Dat de overname uiteindelijk niet doorgaat, komt volgens Sunscreen doordat er eind oktober geen garantie was dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het fusiebedrijf een certificaat zou geven om te mogen vliegen. ‘Een laatste strohalm voor Sunscreen”, aldus advocaten van Corendon, die het een puur gelegenheidsargument vinden. Het was volgens hen namelijk zeker dat de ILT uiteindelijk wel akkoord zou geven.

Maar volgens Sunscreen was die instemming van de inspectie helemaal nog niet zo zeker. Zo zou Corendon tegenover de ILT mooi weer hebben gespeeld over de financiële gezondheid van het gecombineerde bedrijf, terwijl het bedrijf in coronatijd wel met 90 miljoen euro schuld zou zitten door de overname. Volgens Sunscreen kwamen financiers voor de deal door het ontbreken van zekerheid uiteindelijk niet met geld aanzetten, waardoor er simpelweg geen geld is voor de overname.

Ultieme treurigheid

Aan het einde van de zitting reageerde topman Steven van der Heijden van Corendon emotioneel. ‘Bij mij overheerst het gevoel van ultieme treurigheid. We waren ervan overtuigd dat we aan het begin stonden van een nieuwe toekomst, met de ambitie en mogelijkheid om eindelijk het almachtige TUI naar de kroon te steken”, aldus de topman. ‘Misschien was het naïef van ons dat we verbaasd zijn, maar liever naïef dan oneerlijk.’

De baas van Sunweb, Mattijs ten Brink, reageerde rustiger. Hij zei het ook jammer te vinden dat zijn touroperator niet met Corendon samen gaat, maar zegt ook aan de belangen van bijvoorbeeld aandeelhouders en personeel te moeten denken. Dat het Sunweb en Triton te doen was om een koopje in coronatijd, ontkent hij dan ook stellig.

De rechter doet uiterlijk 7 december uitspraak in het kort geding.