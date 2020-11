'Kopstukken FVD willen van jongerenvoorzitter Jansen af'

Politieke kopstukken van Forum voor Democratie willen dat partijleider Thierry Baudet en het partijbestuur de omstreden jongerenbeweging JFVD ontbinden. Ook willen ze dat jongerenvoorzitter Freek Jansen zijn positie opgeeft en van de kandidatenlijst van de Tweede Kamer af gaat. Hij staat op nummer zeven. De FVD-prominenten hebben hierover in een brief een ultimatum gesteld aan Baudet en het partijbestuur, meldt NRC, die de brief in handen heeft. Een van de ondertekenaars is Theo Hiddema, nummer twee van de partij.