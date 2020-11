Cultuurminister probeert te redden wat er te redden valt

Het zal door de coronacrisis ook in de cultuursector zeker niet lukken om iedereen daar aan het werk te houden. Een aantal beroepsmensen in de branche zal zich moeten laten omscholen. Dat zei cultuurminister Ingrid van Engelshoven maandag tijdens de cultuurbegroting voor volgend jaar. Niettemin wil ze de makers en instellingen tegemoet komen waar ze kan, als ze problemen hebben door de coronamaatregelen of door andere oorzaken.

Zo is ze met Economische Zaken in overleg over de vouchers die cultuurliefhebbers hebben gekregen voor bijvoorbeeld voorstellingen die niet doorgingen. De SP wees erop dat mensen op den duur mogelijk toch geld zullen terugvragen, terwijl dat bij de instellingen niet voorradig is. Daar moet een oplossing voor komen, mogelijk via een garantiefonds, vindt met name deze partij.

De minister is op verzoek van meerdere partijen ook bereid te kijken wat ze kan doen voor Frascati Producties en PLAN Brabant, springplanken voor jonge theatermakers die zonder subsidie komen te zitten doordat de beschikbare gelden zijn vergeven. Ze wil met een taartvorkje door haar begroting heen om te kijken wat ze kan vinden, zei ze. ‘Ik moet nog even heel goed zoeken.’

Ook gesprek met De Parade

De minister wil ook in gesprek met het jaarlijkse festival De Parade, dat ook zwaar door de coronacrisis is getroffen. Mogelijk kan dat een beroep doen op het Kickstart Cultuurfonds, overwoog ze, dat ondersteuning biedt en helpt om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te voeren. Het ministerie draagt daar ook aan bij.

De bewindsvrouw gaat nog bekijken wat er kan gebeuren om het tekort voor de omscholing van oudere dansers aan te vullen. Voor de toekomst is die omscholing geregeld in cao ‘s, maar nu dreigen er dansers tussen wal en schip te vallen.

Op verzoek van het CDA gaat de bewindsvrouw ook bezien hoe speciaal ouderen zich zo veilig mogelijk kunnen voelen als ze zich weer aan cultuur willen laven.

De Kamer had nogal wat vragen over het sluiten van kunstinstellingen, die al slechts dertig mensen mochten ontvangen, terwijl bijvoorbeeld alle winkels open mogen blijven. Van Engelshoven zei dat het hele kabinet kunst en cultuur belangrijk vindt voor het welzijn, maar dat er verschillende aspecten van de coronamaatregelen worden ‘gewogen”.