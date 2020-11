Luxemburg sluit horeca tot half december

Cafés, restaurants, bioscopen en sportscholen in Luxemburg gaan vanaf donderdag tot 15 december dicht om de opmars van het coronavirus te stoppen. Winkels blijven open, maar klanten moeten wel een mondkapje dragen.

Premier Xavier Bettel kondigde de maatregelen maandag aan. Het parlement van het land met ruim 600.000 inwoners moet er woensdag nog wel mee instemmen. ‘De situatie is niet catastrofaal maar we willen wat manoeuvreerruimte krijgen om normale zorg in het ziekenhuis op de middellange termijn te garanderen”, aldus Bettel.

Voor Luxemburgers geldt al een uitgaansverbod tussen 23.00 en 06.00 uur. Huishoudens mogen maximaal vier gasten ontvangen.

Luxemburg heeft per hoofd van de bevolking de meeste coronabesmettingen van alle EU-landen. Het zijn er gemiddeld 1279 per 100.000.