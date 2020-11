Duitsland wil coronabeperkingen verlengen tot kort voor Kerstmis

Duitsland ging begin november voor een maand gedeeltelijk op slot op om verspreiding van het coronavirus in te dammen. De horeca moest dicht en er mogen maximaal tien personen uit twee huishoudens bij elkaar op bezoek. Scholen en winkels daarentegen konden openblijven. Inmiddels beginnen de restricties vruchten af te werpen, maar er is nog zeker geen sprake van een ommekeer.

Vorige week kon er nog geen akkoord worden bereikt tussen de regering in Berlijn en de zestien deelstaten over verlenging of aanscherping van de maatregelen. Inmiddels zijn steeds meer regio’s voorstander van verlenging met zo’n drie weken, maar dan vooral in de gebieden met de meeste besmettingen. In regio’s met minder problemen zou maatwerk mogelijk moeten zijn.

De regering van bondskanselier Merkel wil handhaving van de zogenoemde lockdown light tot 20 december, melden media. Merkel en de leiders van de deelstaten hopen woensdag knopen te kunnen doorhakken.

Ondertussen waarschuwen de Europese gezondheidsautoriteiten voor een te vroege versoepeling of opheffing van de beperkingen.