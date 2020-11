Hogere opening op Wall Street door hoop op vaccin

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn de nieuwe beursweek met een plus begonnen. Met name de hoop op een snelle toelating voor een coronavaccin lijkt beleggers in New York moed te geven. Farmaceuten Pfizer en Moderna gaven aan snel met een inentingsprogramma te kunnen beginnen. Hun vaccins staan op het punt te worden toegelaten. Ook het Brits-Zweedse AstraZeneca kwam met bemoedigende berichten over een coronavaccin.