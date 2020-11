Parlement Guatemala zet omstreden begroting op zijspoor

Het Guatemalteekse parlement heeft de nieuwe staatsbegroting die het net had goedgekeurd, voorlopig in de ijskast gezet. De parlementsvoorzitter en andere kopstukken uit het Congres lieten na een weekend van heftige protesten weten dat de begroting voor 2021 niet verder wordt afgehandeld en dus niet terechtkomt op het bord van de uitvoerders van het beleid.

Parlementsvoorzitter Alan Rodríguez zei niet of er nu snel een nieuwe begroting komt en wat er straks met de begroting gebeurt. Na het goedkeuren van de financiële beleidsplannen van de conservatieve regering van president Alejandro Giammattei door maar liefst 116 van de 160 parlementsleden, barstten zaterdag in Guatemala enorme protesten los. Daarbij werd brand in het parlementsgebouw in de hoofdstad gesticht en zijn zeker twaalf gewonden gevallen.

De woede keerde zich vooral tegen bezuinigingen op onderwijs en de gezondheidszorg. Meer geld zou naar infrastructuur en naar de bouw gaan. Maar dat zijn volgens de tegenstanders van de begroting juist de sectoren waar de corruptie het weligst tiert.