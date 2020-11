Bijna 100 maffialeden opgepakt op Sicilië

De Italiaanse politie heeft bijna honderd verdachten opgepakt tijdens acties tegen door de maffia gecontroleerde drugshandel in Catania op Sicilië.

Tachtig mensen werden in voorlopige hechtenis genomen, waaronder twee in een jeugdgevangenis. Negen anderen zijn onder huisarrest geplaatst, aldus de politie. Nog eens twaalf verdachten kregen andere beperkende maatregelen opgelegd, zoals het bevel om hun woonplaats niet te verlaten of zich regelmatig op een politiebureau te melden.

De verdachten worden aangeklaagd voor onder meer lidmaatschap van de maffia, drugshandel en -smokkel en illegaal wapenbezit.

Een vertegenwoordiger van de misdaadfamilie Santapaola-Ercolano van de Siciliaanse maffia, Cosa Nostra, hield toezicht op de drugshandel en een deel van de opbrengst werd gebruikt om families van gevangengenomen maffialeden te ondersteunen.