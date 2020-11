Animal Rights bindt strijd aan met ‘te commerciële’ schoolmelk

FrieslandCampina is onlangs weer begonnen met een nieuw schoolmelkprogramma waarbij scholen zuivel voor enkele dagen per week ontvangen. Animal Rights vindt dat het onderwijs zich niet commercieel moet verbinden met een bedrijf. ‘Schoolmelk stelt kinderen bloot aan een product en een merk. Dat heeft blijvende invloed.’ De organisatie heeft overigens geen bewijzen dat er in de lessen lovend over het bedrijf of melk wordt gesproken. ‘Maar het idee wordt gewekt dat melk een normaal product is. Het is pure promotie van een commercieel bedrijf”, zegt een woordvoerder.

Hij ziet een verschil met het aanbod in een gemiddelde schoolkantine. ‘Voor schoolmelk hoeft de school niet te betalen.’ Verder zou het onderwijs kinderen kritisch moeten laten nadenken over koemelk, dat immers is bedoeld voor een kalfje. Er is veel leed in de zuivelindustrie, zoals het scheiden van kalfjes van hun moeders. Animal Rights heeft een voorbeeldbrief opgesteld, waarmee ouders kunnen protesteren tegen schoolmelk.

FrieslandCampina laat weten dat ‘de hele sector’ op allerlei fronten actief is om dierenwelzijn te verbeteren. Melk is een kwalitatief goed product en levert een bijdrage aan een evenwichtig dieet, stelt een woordvoerder. Scholen zijn bovendien vrij om te kiezen of ze meedoen aan het (door de overheid gesubsidieerde) schoolmelkprogramma. Nu doen er zo’n tweehonderd scholen aan mee, die twee of drie dagen per week zuivel ontvangen voor de leerlingen.