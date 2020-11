Danone zet mes in kosten en schrapt banen

De maker van zuivel- en yoghurtproducten, babyvoeding en mineraalwater van onder meer Evian gaat vierhonderd tot vijfhonderd banen schrappen in Frankrijk, de rest komt elders te vervallen. Wereldwijd heeft Danone ongeveer 100.000 werknemers in dienst. Het is onduidelijk of ook in Nederland banen verloren gaan.

De jaarlijkse kosten moeten met 1 miljard euro worden verlaagd in 2023, door ingrepen bij administratieve uitgaven en goedkopere inkoop. Danone verwacht dat de maatregelen ongeveer 1,4 miljard euro gaan kosten. Daarnaast wordt de organisatiestructuur van het bedrijf anders ingericht, met veel grotere focus op geografische gebieden.