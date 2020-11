Britse minister: mogelijk na Pasen weer terug naar normaal

‘We hopen volgende maand te kunnen beginnen met vaccineren”, zei Hancock tegen de BBC TV nadat farmaceut AstraZeneca had aangekondigd dat zijn vaccin voor 70 tot 90 procent effectief zou kunnen zijn.

‘Het grootste deel van het vaccinatieprogramma zal plaatsvinden in januari, februari en maart. En we hopen dat ergens na Pasen de zaken weer normaal kunnen worden”, verklaarde Hancock.

Quarantainetijd

De minister zei verder dat de regering kijkt naar verkorting van de tijd voor zelfisolatie als iemand in aanraking is gekomen met een andere persoon die het coronavirus heeft. Dat kan volgens Hancock door een nieuw testregime waarbij mensen zich elke dag kunnen laten testen. De huidige periode voor zelfisolatie is nog 14 dagen.

Hij zei dat het plan deze week wordt uitgeprobeerd en als het succesvol is, het eerst zal worden ingezet onder gezondheidswerkers.