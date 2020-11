BAM in trek op Damrak na deal met PGGM

Bouwbedrijf BAM was maandag in trek op de Amsterdamse beurs, na een grote deal met pensioenuitvoerder PGGM. De Europese beurzen begonnen met winst aan de nieuwe handelsweek. De hoop dat de eerste coronavaccins spoedig worden goedgekeurd door de autoriteiten en snel kunnen worden uitgerold zorgde voor optimisme op de beursvloeren. Op het Damrak kwam techinvesteerder Prosus met een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,7 procent hoger op 606,06 punten. De hoofdindex staat daarmee voor het jaar weer in de plus. De MidKap won 1,2 procent tot 889,83 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,9 procent.

BAM dikte bijna 15 procent aan in de MidKap. De bouwer en pensioenuitvoerder PGGM breiden hun bestaande samenwerking op het gebied van publiek-private projecten verder uit. De deal leidt voor BAM tot een toename van het eigen vermogen met circa 125 miljoen euro.

In de AEX won Prosus ruim 1 procent. De techinvesteerder wist de winst in de afgelopen zes maanden flink op te schroeven. Daarbij profiteerde het bedrijf onder meer van zijn activiteiten op het gebied van maaltijdbezorging door de coronacrisis en het grote belang in het Chinese internetconcern Tencent.