Ruim 1,8 miljoen mensen keken naar laatste Zondag met Lubach

De laatste aflevering van Zondag met Lubach (NPO 3) is door ruim 1,8 miljoen mensen bekeken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het programma scoorde daarmee een derde plek in de Dag Top 25.

Het best bekeken programma van de zondagavond was Studio Sport Eredivisie: daar schakelden meer dan 2,1 miljoen mensen voor in. Het NOS Journaal van 20 uur volgt op de tweede plaats. Daar keken aansluitend op NPO 1 bijna 2 miljoen mensen naar.