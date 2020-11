Vaccinhoop stuwt Aziatische beurzen

De aandelenbeurzen in de Aziatische regio zijn maandag overwegend met winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. De hoop dat het coronavaccin van Pfizer en BioNTech spoedig zal worden goedgekeurd door de autoriteiten en in december kan worden uitgerold zorgde voor optimisme bij beleggers. De handel verliep verder relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markten in Tokio gesloten bleven vanwege de Dag van de Arbeid in Japan.

De beursgraadmeter in Shanghai boekte een tussentijdse winst van 1,5 procent. De Kospi in Seoul kreeg er 1,8 procent bij. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung, een zwaargewicht in de index, dikte 4 procent aan. De Australische All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong bleef achter en stond een fractie lager. Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific zakte bijna 4 procent in Hongkong. Beleggers reageerden teleurgesteld op het nieuws dat de geplande luchtbrug tussen Hongkong en Singapore wordt uitgesteld vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in Hongkong.