‘Helft vrachtwagenchauffeurs rijdt te lang door’

De helft van de vrachtwagenchauffeurs rijdt veel langer door dan is toegestaan, waardoor zij niet voldoende rust krijgen. Dat is volgens het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV) de uitkomst van een enquête die werd gehouden in samenwerking met FNV, CNV en Stichting Chauffeursnieuws. Ruim 1800 truckers deden er mee.

Van de ondervraagde vrachtwagenchauffeurs geeft 45 procent aan dat ze onder druk worden gezet om de voorgeschreven rijtijden te overschrijden. Ook het tekort aan parkeerplaatsen in Nederland blijkt een probleem. Driekwart van de truckers zegt daardoor in de problemen te komen met zijn rij- en rusttijden.

Verder werkt 8 procent van de ondervraagden bij een bedrijf dat sjoemelt met de tachograaf, een systeem dat de rij- en rusttijden registreert. Soms wordt de (persoonlijke) bestuurderskaart die in de tachograaf gaat, verwisseld met die van een andere trucker of wordt er doorgereden zonder die kaart. ‘Als we aan het maximum aantal rij-uren zitten, kunnen we in een loods een andere pas halen en die in de tacho stoppen en dan nog zo’n zes uur doorrijden. Op papier lijkt het alsof iemand anders in de vrachtwagen heeft gereden”, zegt een trucker.

Ernstig

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) noemt de uitkomsten ernstig: ‘Het is vooral slecht voor de verkeersveiligheid’ en belooft onder meer extra parkeerplekken te bouwen. ‘Ik ga er vanuit dat het volgend jaar op orde is”, zegt ze.

De uitzending van De Monitor (KRO-NCRV) is op maandag om 22.25 uur.