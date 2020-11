Thuiswerken maakt einde aan files

Het fileprobleem in Nederland lijkt grotendeels verdwenen doordat mensen als gevolg van het coronavirus veel vaker thuiswerken. Dat concluderen verkeersexperts in het AD. ‘En niet alleen hele dagen, ook al enkele uren op een dag”, zegt Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de VU. ‘Als we dat eerste overleg via Zoom of Teams doen, kun je daarna filevrij van Amsterdam naar Rotterdam rijden.’