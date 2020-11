Carbid en vuurwerk op agenda van burgemeesters

Het Veiligheidsberaad, de vergadering van burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, gaat maandagavond in Utrecht over vuurwerk en over carbid. Aan beide onderwerpen kleven veel haken en ogen nu het kabinet een vuurwerkverbod heeft ingesteld voor de komende jaarwisseling. Het verbod is ingesteld om het de toch al zwaar belaste zorg en handhaving makkelijker te maken.