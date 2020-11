Gaasperdammertunnel (A9) helemaal open

De Gaasperdammertunnel (A9) gaat maandag om 05.00 uur helemaal open voor verkeer. De eerste vijf rijstroken in de richting van knooppunt Holendrecht werden begin juli al geopend door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Nu worden ook de rijstroken voor verkeer in de richting van het knooppunt Diemen in gebruik genomen.