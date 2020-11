Epidemioloog pleit voor extra maatregelen op middelbare scholen

Bij het terugdringen van het aantal coronabesmettingen is het ook belangrijk om te kijken naar middelbare scholen. Dat zei kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning van UMC Utrecht in Nieuwsuur. ‘We hebben al veel maatregelen genomen buiten de scholen en als we naar beneden willen met de cijfers dan denk ik dat we ook naar de scholen moeten kijken.’