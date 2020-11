Den Haag wil carbidschieten verbieden

‘Het is veel te gevaarlijk in een stedelijke omgeving”, zegt de woordvoerster. Het is nog niet duidelijk hoe het carbidschieten kan worden verboden. ‘De mogelijkheden voor een verbod worden nog onderzocht.’

Ook de burgemeesters van onder meer de plaatsen Teylingen en Diemen hebben al aangegeven dat ze een verbod willen. Diemen heeft het verbod al opgenomen in de APV (algemene plaatselijke verordening).

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen spreken maandag tijdens hun vergadering over het carbidschieten rond de jaarwisseling. Ze bespreken onder meer of er landelijke maatregelen moeten komen om paal en perk te stellen aan het laten knallen van melkbussen en hoe de handhaving eruit gaat zien.