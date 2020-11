Rivaal Netanyahu laat omstreden marinedeal onderzoeken

De Israëlische defensieminister Benny Gantz laat een onderzoek instellen naar de miljardenaanschaf van onderzeeboten en andere marineschepen waarbij mogelijk corruptie in het spel was. De stap zou de regering van premier Benjamin Netanyahu kunnen doen vallen.

Gantz, een politieke rivaal van Netanyahu, had in het verleden al gepleit voor een nationaal onderzoek naar de contracten met het Duitse ThyssenKrupp-conglomeraat dat de onderzeeërs heeft gebouwd. Netanyahu ontkent betrokkenheid. Volgens justitie is hij geen verdachte in de affaire.

De driekoppige onderzoekscommissie kan Netanyahu en zijn entourage niet dwingen te komen getuigen. Het rapport moet over vier maanden klaar zijn.

Tegenstanders van Gantz denken dat hij uit is op vervroegde verkiezingen.