Ook tweede Republikeinse senaatskandidaat Georgia in quarantaine

Ook David Perdue, de tweede Amerikaanse Republikeinse kandidaat in Georgia die nog in de race is om een senaatszetel te winnen, is in quarantaine gegaan vanwege een mogelijke coronabesmetting.

Hij doet dat omdat zaterdag de andere Republikeinse kandidaat, senator Kelly Loeffler (49) bekendmaakte dat ze in quarantaine ging. Ze had vrijdag campagne gevoerd met Perdue (70) en vicepresident Mike Pence. Loefflers campagneteam zei dat ze geen ziekteverschijnselen heeft en zal in quarantaine blijven tot ze een test heeft afgelegd die definitieve duidelijkheid verschaft.

Beide senatoren uit Georgia willen bij de tweede ronde van 5 januari opnieuw verkozen worden. De verkiezing zal beslissen of de Republikeinen of de Democraten een meerderheid in de Senaat krijgen. Deze tweede ronde is nodig omdat geen enkele kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen haalde op 3 november.

Perdue heeft er al een volledige termijn van zes jaar op zitten in de Senaat. Loeffer is door de gouverneur van Georgia begin dit jaar aangesteld als vervangster van Johnny Isakson, die wegens gezondheidsredenen zijn zetel opgaf.

Loeffer neemt het in de verkiezingen op tegen de zwarte Democraat en dominee Raphael Warnock (51). De winnaar van die verkiezing moet in 2022 opnieuw de stembusstrijd aangaan, omdat dan de eigenlijke termijn van Isakson afloopt. De Democraat die het tegen Perdue opneemt is de 33-jarige Jon Ossoff. In de peilingen ontlopen de vier kandidaten voor de twee zetels elkaar nauwelijks.