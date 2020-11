Inwoners Hongkong krijgen ruim 500 euro bij positieve coronatest

De regering van Hongkong gaat eenmalig 5000 Hongkongse dollar (bijna 550 euro) uitkeren aan inwoners die positief worden getest op het coronavirus. Dat moet de stedelingen stimuleren zich te laten testen, verklaart het ministerie van Volksgezondheid in de metropool.

De toelage is ook een tegemoetkoming aan mensen die zich zorgen maken over hun inkomen als wordt vastgesteld dat ze zijn besmet. De details van de regeling worden later bekendgemaakt.

Hongkong heeft sinds kort weer te maken met een stijging van het aantal coronabesmettingen, reden om het sociale verkeer in te perken. Plannen voor meer reismogelijkheden tussen Hongkong en Singapore zijn twee weken uitgesteld.

Massale testcampagnes zijn de sleutel om de overdracht van het virus te beteugelen, aldus het bestuur van de stad met 7,5 miljoen inwoners. Er worden naast de vier bestaande vijf nieuwe testcentra geopend.