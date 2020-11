Lichte stijging aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het totaal aantal in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen coronapatiënten is gestegen tot 1933. Dat zijn er 31 meer dan zaterdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen nu 540 coronapatiënten, tien minder dan een dag eerder. Daarnaast liggen er 447 andere patiënten op de ic’s, 28 minder dan zaterdag.

Buiten de intensive cares, op de verpleegafdelingen, liggen nu 1393 coronapatiënten, 41 meer dan de dag ervoor.

Vrijdag zakte het aantal coronapatiënten dat in de Nederlandse ziekenhuizen ligt, tot onder de 2000. Het was voor het eerst sinds 21 oktober dat het aantal onder die grens uitkwam. In totaal ging het vrijdag om 1961 mensen die met een coronabesmetting in het ziekenhuis lagen. Zaterdag zakte dat aantal verder tot 1902.