Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland is gedaald. Tussen zaterdag- en zondagochtend zijn 5407 positieve tests geregistreerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde zaterdag eerst 6093 gevallen, maar dat is bijgesteld tot 6076.

Het aantal sterfgevallen steeg met 21. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen het afgelopen etmaal zijn overleden. Zaterdag werden er 48 coronadoden gemeld.