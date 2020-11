Politie druk met doden in Amersfoort en Arnhem

Vrijdagmiddag werd in Amersfoort een dode man in een auto bij het station gevonden. Deze 74-jarige man uit Soest bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen.

Later diezelfde middag werd een zwaargewonde man in een auto in de Cronjéstraat in Arnhem aangetroffen. Deze 55-jarige man uit het Gelderse Laren, die was neergeschoten, overleed kort daarna. Het onderzoek in deze zaak leidde naar een pand aan de Jansbinnensingel, waar eveneens een zwaargewonde man werd gevonden. Hij overleed later in een ziekenhuis.