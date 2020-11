Veel politie op de been bij demonstratie Pegida in Eindhoven

In Eindhoven is zondag vooral veel politie op de been voor de demonstratie van de extreem-rechtse groepering Pegida, die demonstreert voor het behoud van Zwarte Piet. Er staan veel politiebusjes en ook zijn er agenten te paard aanwezig. De actievoerders van Pegida op het Stadhuisplein zijn veelal verkleed als traditionele Zwarte Piet en delen pepernoten uit aan voorbijgangers.

Aanvankelijk zou ook Kick Out Zwarte Piet naar Eindhoven komen. Maar de actiegroep liet zaterdag weten de demonstratie af te blazen vanwege de komst van Pegida. De organisatie voelt zich naar eigen zeggen door gemeente en politie beperkt in de demonstratievrijheid. De actiegroep weigert wat zij noemt opsluiting in een demonstratievak pal tegenover de rechts-extremisten, terwijl er geen publiek is. KOZP wil naar eigen zeggen ‘niet deelnemen aan dit mediaspektakel en heeft er geen vertrouwen in dat de politie en de gemeente Eindhoven institutioneel racisme, het demonstratierecht en de veiligheid van vreedzame KOZP-demonstranten serieus nemen.’

KOZP voerde zaterdag wel actie in Venlo. Ook daar waren tegendemonstranten.