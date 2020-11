FVD’ers willen hardere aanpak bij jongerenorganisatie

Nanninga noemt de reactie die het bestuur van JFVD zaterdagavond uitstuurde ‘too little, too late”, en eist ‘een volledige sanering’ van de organisatie. ‘Onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden”, twittert zij.

‘Ik ben wars van alle vormen van racisme en antisemitisme”, voegt Roos daar aan toe. ‘Persoonlijk had ik liever gezien dat we in één keer echt schoon schip hadden gemaakt en de JFVD hadden opgedoekt.’

Geschrokken

Het bestuur van JFVD liet zaterdag weten ‘geschrokken’ te zijn van de uitingen, waar het Parool over berichtte. De betrokken leden zijn ‘uit hun functies ontheven in het belang van de partij.’

‘Ik wil benadrukken dat racistisch en antisemitisch gedachtegoed geen plaats heeft in onze vereniging”, aldus voorzitter Freek Jansen. Hij is tevens de nummer zeven op de kandidatenlijst van FVD voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar.

Het bestuur heeft senator Paul Cliteur, penningmeester Olaf Ephraim en Kamerlid Wybren van Haga gevraagd om een onderzoek, ‘om te kijken hoe dit in de toekomst beter kan worden voorkomen”. Politiek leider Thierry Baudet sprak daarop van ‘uitstekend optreden”.