Politiechef boos om dreigement aan adres politievlogger

Politiechef van de landelijke eenheid Jannine van den Berg is boos dat een agent van haar eenheid, politievlogger Jan-Willem Schut, is bedreigd. Schut werd via sociale media bedreigd door iemand die hem onder meer vroeg of ‘die kogelwerende vesten van de Nederlandse politie’ bestand zijn tegen een kalasjnikov met ‘full metal jacket”. ‘Hahahaha… Pas maar op …”, zo staat in het bericht.