KOZP blaast demonstratie zondag in Eindhoven af

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) blaast de demonstratie af die de actiegroep zondagmiddag in Eindhoven zou houden. Dit omdat de extreem-rechtse groepering Pegida vlak naast KOZP mag demonstreren op het Stadhuisplein. Dat maakte KOZP zaterdagavond bekend.

De organisatie voelt zich naar eigen zeggen door gemeente en politie beperkt in de demonstratievrijheid. De actiegroep weigert wat zij noemt opsluiting in een demonstratievak pal tegenover rechts-extremisten, terwijl er geen publiek is. KOZP wil naar eigen zeggen ‘niet deelnemen aan dit mediaspektakel en heeft er geen vertrouwen in dat de politie en de gemeente Eindhoven institutioneel racisme, het demonstratierecht en de veiligheid van vreedzame KOZP demonstranten serieus nemen.’

‘Wij hebben geen zin om vanwege de repressieve maatregelen van de politie en de gemeente Eindhoven tegen een muur van haat van Pegida en hooligans onze boodschap te verkondigen.’ zegt woordvoerder Elvin Rigters van KOZP. ‘De aanwezigheid van Pegida zal een aanzuigende werking hebben op hooligans en geradicaliseerde pro-pieters die geweld tegen vreedzame KOZP demonstranten willen gebruiken zoals in 2018 in Eindhoven en vorig weekend in Maastricht gebeurde”, aldus de organisatie in een verklaring op Facebook.

Overigens heeft Pegida, die Zwarte Piet wil behouden, laten weten zich zondag om 12.00 uur aan te sluiten bij een pro-pietendemonstratie op de Markt in Eindhoven, en dus niet in het door de gemeente aangewezen vak op het Stadhuisplein te gaan staan.