Rutte: meer vrijheid rond feestdagen lastig met deze cijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen liep zaterdag opnieuw op. ‘Dat is niet hoe je het wilt hebben”, zegt Rutte, die er evenwel nog geen conclusies aan wil verbinden. ‘Het is nog niet vast te stellen hoe erg het precies is. Dat gaan we komende dagen precies in de gaten houden.’

De premier doet wel opnieuw een dringende oproep aan iedereen om zich aan alle voorschriften te houden. ‘Dan kan er misschien weer iets in december, en misschien iets met een plusje met kerst en oud en nieuw.’