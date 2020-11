Trump verruilt G20-overleg voor golfbaan

President Donald Trump had zaterdag geen behoefte alle toespraken van leiders van de G20-landen aan te horen. Nadat hij de videoconferentie een kleine twee uur had aangezien, verliet hij het Witte Huis om naar zijn golfclub in Virginia te gaan.

In het eerste uur van de top had Trump berichten over andere onderwerpen op Twitter geplaatst. Zo gaat het volgens hem prima met zijn zoon Donald junior, die is besmet met het coronavirus. Na zijn vertrek werden de VS vertegenwoordigd door minister van Financiën Steven Mnuchin en zijn economisch adviseur Larry Kudlow. De verwachting is dat Trump zondag weer aanhaakt.

Tijdens de eerste dag van het digitale overleg met als gastheer Saudi-Arabië riepen tal van leiders op tot nauwere samenwerking in de mondiale strijd tegen de coronapandemie en toegang van arme landen tot vaccins. Onder hen de Chinese president Xi Jinping en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ook schuldverlichting voor armere landen staat op de agenda.